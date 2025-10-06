米国のドナルド・トランプ大統領が５日、バージニア州の海軍基地で演説した際に、自身の８０歳の誕生日にあたる来年６月１４日に総合格闘技団体「ＵＦＣ」の試合をホワイトハウスで開催すると発表した。トランプ大統領は７月に、ホワイトハウスでのＵＦＣ開催を意向を表明したが、具体的な契約を初めて表明した。英紙「デーリーメール」は「トランプ大統領はＵＦＣのダナ・ホワイト会長を親しい友人とみなしており、このスポー