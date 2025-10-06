プロ野球セ・パ両リーグは５日に公式戦の全日程が終了。西武からは８年目・平良海馬投手（２５）が自身初となる最多セーブのタイトルを獲得した。クローザー転向１年目の平良は今季５４試合に登板し４勝２敗３１セーブ、防御率１・７１。ソフトバンクホークス・杉山と並び、自身初となる最多セーブのタイトルを手にした。平良は２０２２年に１勝２４ホールド９セーブで「最優秀中継ぎ投手」に選出されるなど、球団では増田達