11月28日よりMrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜 ON SCREEN』と同時公開されるドキュメンタリー映画のタイトルが、『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN（ジ オリジン）〜』に決定。併せてキービジュアルも解禁された。【写真】Mrs. GREEN APPLE ライブフィルム＆ドキュメンタリー映画ムビチケビジュアル大森元貴（Vo／G）を中心として、若井