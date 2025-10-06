東京・渋谷区の長谷部健区長が６日、東京・渋谷文化総合センター大和田で行われた「令和７年全国地域安全運動渋谷区民のつどい」に出席した。今月末にはハロウィーンを迎える。例年、渋谷にはハロウィーン期間中に多くの若者や訪日客が集まり、雑踏事故の危険性が指摘されている。飲酒トラブルやごみの散乱なども問題となっていた。長谷部区長は、昨年から路上飲酒を禁止したことに触れ、「成果を上げていると思います」と手