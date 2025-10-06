フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら）の秋冬ファッションが好評だ。６日にインスタグラムで「『ＷＩＬＬ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ』“２０２５ＷＩＮＴＥＲＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ“」と書き始めると、モデルショット複数枚を披露。チェック柄のミニスカートにロングブーツを合わせた姿や、シンプルなワンピース姿などが公開された。この投稿にファンからは「すっごくかわいいです」「すごい透明感あっ