秋元康氏が総合プロデュースする女性１７人組グループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ（レインツリー）」の橋本真希、仲俣美希、佐藤莉華が６日、東京・渋谷文化総合センター大和田で行われた令和７年全国地域安全運動渋谷区民のつどいに出席した。警察官の制服に身を包んだ３人は、第２部の特殊詐欺撲滅談話に参加。特殊詐欺に関連するＶＴＲを見るはずが、約５分間にわたって映像が流れないハプニングが起こった。東京都出身の仲俣は、