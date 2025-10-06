◇陸上第79回国民スポーツ大会（2025年10月6日滋賀・平和堂HATOスタジアム）成年女子100メートル決勝が行われ、100メートル障害世界選手権代表の中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）は11秒66で2位となった。追い風0・4メートルだった。「勝ち負けは意識していなくて、どれだけ兵庫に貢献できるかを大事にしていた」という中島。本職の100メートル障害は欠場したが、100メートルで2位という結果を残した。初めて世界選手