◇フェニックス・リーグ阪神―韓国・ハンファ（2025年10月6日宮崎アイビー）15日から始まるクライマックスシリーズ・ファイナルステージへ向けて藤川監督が自ら指揮を執った阪神が快勝した。序盤から相手投手を打線が攻略。CSでスタメン出場を目指す郄寺、前川がタイムリーを放つなど、大量リードを奪った。投手陣も先発・早川が5回無失点に封じると、2番手以降はシーズンさながらの小刻みな継投。1失点に抑えた。