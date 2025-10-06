【ハノイ共同】ベトナム外務省は6日、最高指導者のトー・ラム共産党書記長が9〜11日に北朝鮮を訪問すると発表した。金正恩朝鮮労働党総書記の招請に応じ、10日の朝鮮労働党創建80年に関する記念行事に参加するとしている。