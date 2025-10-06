鎌ヶ谷でスタメン出場していた際の1枚。懐かしいスタメン。プロ野球の第1次戦力外通告期間が9月29日に始まり、北海道日本ハムファイターズは古川裕大捕手（27）と来季の契約を結ばないと発表した。第1次戦力外通告期間は、2軍公式戦終了翌日から始まり、クライマックス・シリーズ（CS）開幕前日の10月10日まで（昨年からCSファーストステージ敗退の2球団に限り、最後の試合の翌日まで同期間が延長された。遠征で移動を伴う場合は翌