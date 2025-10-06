日本航空（JAL）は、東京/成田〜デリー線を2026年1月17日に開設する。1日1往復を運航する。機材はビジネスクラス30席、エコノミークラス176席の計206席を配置した、ボーイング787-8型機を使用する。所要時間は東京/成田発が10時間15分、デリー発が7時間5分。これによりインド路線は、東京/羽田〜デリー線と東京/成田〜ベンガルール線をあわせ、3路線に拡大する。これらの3路線では、インディゴと共同運航（コードシェア）を実施す