地区シリーズ第2戦で先発に登板予定のブレーク・スネル投手。ドジャースでの国境を越えた友情について語りました。ドジャースは、地区シリーズ2戦目に先発予定のスネル投手が前日会見に登場。サイ・ヤング賞を過去2度受賞したアメリカ出身のスネル投手は昨オフにドジャースに加入。同じくして韓国出身のキム・ヘソン選手がドジャースと契約。2人は友情を深めていきます。最初のキッカケはジャイアンツ時代の同僚で韓国のイチローと