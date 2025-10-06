NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。オリックスは山口廉王投手と権田琉成投手を抹消しました。山口投手は2024年ドラフト3位で仙台育英高からオリックスに入団。19歳のルーキー右腕です。前日5日のシーズン最終戦では初の1軍登板。この日は先発のマウンドにあがると、3球で打者2人をゴロに打ち取りました。続く打者には四球での出塁を許すも、ボイト選手をサードゴロに取り3アウト。無失点でマウンドを降りました。権田投手は9月2