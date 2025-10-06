タレントの辻希美が5日に自身のアメブロを更新し、三男・幸空（こあ）くんと次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの写真を公開した。この日、辻は「今日は甥っ子が遊びに来て」と報告し、おやつにホットケーキミックスでたこ焼きパーティーをしたことを明かした。続けて「ソーセージやチーズ入れたり メイプルやマヨネーズチョコ生クリーム色々味変して食べたよ」（原文ママ）と説明し「美味しかったし、楽しんでもらえて良かったです」と満