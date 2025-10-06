元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が５日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、ＴＯＫＩＯ再結成について聞かれ「自分たち発信ではもうない」とし、５人がすぐ集まれたら「解散はない」とも述べた。松岡は今年６月に解散したＴＯＫＩＯについて言及。コンプライアンス違反で無期限活動休止中の国分太一については「先日も３人で会った。解散してから１回も会ってなかったから、そろそろ話さないと限界だなと。聞きたい事もまあまあいろいろあ