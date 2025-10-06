東京都内で下半身を露出したとして、公然わいせつ容疑で逮捕されたＡぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太が６日、釈放された。留置先の警視庁三田警察署の玄関に黒スーツを着て姿をみせ、号泣しながら「申し訳ございませんでした」と頭を下げた。カンテレ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」が番組途中で画面を切り替え生中継で伝えた。Ａぇ！ｇｒｏｕｐとデビュー前に共演がある司会の青木源太アナウンサーは厳しい表情に変わ