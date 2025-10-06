小泉進次郎農林水産大臣は３日の閣議後会見で、食料システム法に基づくコスト指標の検討について準備が進んでいることを明かした。同日13時半から生産流通関係団体による、米のコスト指標作成のための準備会合が開催される。「目先の相場や需給にとらわれるのではなく、長期的な目線から生産や流通のコストを踏まえて販売価格を設定し、生産者の再生産を後押ししていくことは重要な取り組み。コスト指標検討に向けた関係者の議論を