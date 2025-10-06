公益社団法人「米穀安定供給確保支援機構」は６日、今後３か月のコメ価格の見通しを示す指数（９月調査）が、前月調査より１２ポイント低い５７だったと発表した。３か月ぶりに低下したが、新米が高値で推移するとの見方から２か月連続で５０を上回り、先高感が優勢だった。米穀機構は全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）などでつくり、コメの需給や価格を把握するために全国１８０の生産者や卸売、小売業者などにアンケートを