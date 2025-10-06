兵庫県・淡路島に移設が決まったオランダ館＝3日、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博は6日、閉幕まで1週間となった。「持続可能な万博」を掲げる日本国際博覧会協会は、パビリオンの2割程度の移転・一部活用を目指している。趣向を凝らした外観で来場者を楽しませた「万博の華」をレガシー（遺産）として後世に引き継ぐ狙い。閉幕後に受け入れ先を募る建物もあり、どこまで再利用が広がるか注目が集まっている。協会によると、