■第79回国民スポーツ大会成年少年男女混合4×400mリレー予選（6日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果成年少年男女混合4×400m予選4組に、女子800mの日本記録保持者である久保凛（17、東大阪大敬愛高）がエントリーされ、大阪府代表のアンカー（4走）を務める。久保は4日に行われた少年女子A800m決勝に出場し、2分01秒72の大会新記録で連覇を達成したば