全長5.3m！ トヨタ“超高級”3列ミニバン「グランビア」がスゴイ！かつてトヨタが日本で販売していた大型ミニバンに「グランビア」というモデルがありました。大型のボディと広い車内を特徴とするラグジュアリーな一台だったものの、残念ながら2002年で販売終了。後継モデルも登場せず廃盤となりました。【画像】カッコイイ！ これがトヨタ超高級ミニバン「グランビア」です！（26枚）しかし、実はオーストラリアでは、日本