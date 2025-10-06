女優の中島瑠菜が６日、都内で行われた「第２１回クラリーノ美脚大賞２０２５」授賞式に出席し、ティーン部門を受賞した。１０日に１９歳の誕生日を迎える中島は「選んでいただけたことは光栄。少し早めのプレゼントをいただいたようで、幸せな気持ちになりました」と喜んだ。美脚の秘けつには「毎日お風呂上がった後に保湿しながらマッサージしたり、寝る前にストレッチをしてケアしています」と説明。「小学生から中学生にか