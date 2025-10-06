◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル＝１着馬にマイルＣＳの優先出走権）＝１０月６日、栗東トレセン前走を３馬身半差で快勝しオープン入りを果たしたワールズエンド（牡４歳、栗東・池添学厩舎、父ロードカナロア）は坂路を５８秒３―１３秒３で素軽く駆け上がった。池添調教師は「問題なくきています。馬体の張り、ボリュームがいいですね」と納得の表情を浮かべた。初の１４００メート