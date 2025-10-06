秋が深まり、街にはクリスマスの気配が漂い始めました。2025年のクリスマスに向けて、私は日本を代表するラグジュアリーホテル｢帝国ホテル 大阪｣のクリスマスケーキを取材しました。家族や大切な人と過ごす特別なひとときを彩る、シェフの高い技術が光る華やかなケーキが揃っています。スペシャルケーキやブランド苺｢あまおう｣｢古都華｣を使用したケーキ、少しずつ楽しめるプティガトーなど、