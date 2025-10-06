中国遼寧省丹東から北朝鮮に向かうトラック＝6日（共同）【丹東共同】中国と北朝鮮は6日、国交樹立から76年を迎えた。9月上旬に習近平国家主席と金正恩朝鮮労働党総書記が約6年ぶりに会談し、戦略的協力を進める方針で一致。同下旬に両外相も連携を確認した。国連安全保障理事会の対北朝鮮・経済制裁が障壁となる中、どのような協力事業を実現できるかが今後の試金石となる。新型コロナウイルスの流行から5年以上、運行が止ま