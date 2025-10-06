■第79回国民スポーツ大会成年男子100m決勝（6日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果国民スポーツ大会の成年男子100m決勝は、黒木海翔（20、中央大）が自己ベストの10秒17で初優勝。東京2025世界陸上代表の守祐陽（21、大東文化大）は10秒21で2位となった。決勝の舞台には世界陸上代表の守、そして、度重なるケガからの復活を目指す山縣亮太（33、セイコ