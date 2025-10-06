三菱UFJ銀行の貸金庫から客の金塊などを盗んだ罪に問われている元行員の女に対し、東京地裁はさきほど、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。三菱UFJ銀行の元支店長代理・山崎由香理被告（47）は、勤務先の支店の貸金庫から顧客の現金や金塊などあわせて3億9000万円相当を盗んだ罪に問われていて、初公判で起訴内容を認めています。検察側は冒頭陳述で、「被告は当時、貸金庫の管理責任者で、立場を悪用して現金や金塊を盗み、金塊