私（シオリ、49歳）は夫（ケンゴ、53歳）と10歳の息子（スバル）との3人家族。都内在住です。父（ハルマサ、83歳）と母（セツ、80歳）は地方で暮らしています。父は高圧的で、あまり多くを語りません。母はいつも父の意見に従い、父に尽くすのが当たり前になっています。そんな両親に嫌気がさした兄（マサト、55歳）は帰省しなくなり、遠方で家族と暮らしています。私と両親の関係は良くも悪くもなく、2年に1回会うくらいです。実