10月5日付けの男子世界ランキングが発表された。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化国内男子ツアー「バンテリン東海クラシック」で初優勝を飾った下家秀琉（しもけ・すぐる）がジャンプアップ。672位から410位へ順位を上げ、262ランクアップとなった。米国男子ツアー「サンダーソンファームズ選手権」を制したスティーブン・フィスク（米国）は183位から91位へ浮上。欧州男子ツアー「アルフレッド・ダンヒル・リンク