青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。女子高生ゴルファーにして、9月には飛ばし屋プロたちを抑えてドラコン女王に輝いた後藤あいとの2ショットを投稿した。【写真】2人の身長差は14cm、スケールの大きな女子高生ゴルファー【本人のInstagramより】1枚目は石井雄二コーチのもとで練習をした後、一緒にご飯を食べに行った時の写真。2枚目は「ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ」の練習ラウンドの際に撮った2ショット。