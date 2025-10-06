2025年8月に無免許運転で東名高速道路を乗用車で走り、切符を切られる際に他人の名前を書いたなどの疑いで浜松市に住む無職の男が10月6日に逮捕されました。 有印私文書偽造・同行使と道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区に住む無職の男（22）です。警察によりますと、男は8月5日夕方、静岡市駿河区の東名高速道路上り線で無免許で乗用車を運転、追い越し違反をしたうえ、交通反則切符に他人の名前を記入した疑い