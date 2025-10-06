【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は５日、来年６月１４日にホワイトハウス敷地内で総合格闘技団体「ＵＦＣ」の試合を開催すると発表した。来年７月に迎える米建国２５０周年を祝う行事の一環となる。トランプ氏は、バージニア州の海軍基地で行った米海軍創設２５０周年の演説で日程などを発表した。来年６月１４日はトランプ氏の８０歳の誕生日に当たる。今年の誕生日には、首都ワシントンで３４年ぶりとなる軍事