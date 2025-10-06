ガザ地区の和平計画をめぐる協議が10月6日に始まります。アメリカのトランプ大統領は、今週中に第1段階の協議が完了すると期待感を示しました。【映像】ガザ地区の様子「非常に、非常に早く決着がつくだろう」（トランプ大統領）イスラエルとハマスによる間接協議は、6日に仲介国エジプトで始まります。トランプ大統領は5日、週末にハマスと前向きな議論ができたとした上で、「今週中には第1段階の協議が完了するだろう」とSNS