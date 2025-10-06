プロ野球は5日にレギュラーシーズン全日程が終了。パ・リーグでは自身初の「最多セーブ投手賞」を受賞した西武・平良海馬投手が喜びのコメントを発表しました。23年に先発転向しチームトップの11勝をマークした平良投手でしたが、24年はケガの影響もあって3勝という結果に。同年オフの契約更改の席では球団からリリーフ再転向を打診され、1度保留したのちに契約を結んでいました。今季はリリーフとして開幕を迎えると、54試合登板