女優仲里依紗（35）が6日、都内で、第21回クラリーノ美脚大賞2025の30代部門を受賞した。各世代のファッションリーダーとして最も輝き、美脚の女性が表彰されるもの。クラリーノは靴づくりに使用される人工皮革で、女性たちの健康的な美脚を応援するために03年に同賞が創設された。仲は真っ赤なミニワンピにピンクのエナメルパンプスと華やかな装い。「このピンクがいいって5秒で決まりました。小さいころに遊んでいたお人形の靴み