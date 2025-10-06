巨人は６日に今村信貴投手（３１）、戸田懐生投手（２５）、重信慎之介外野手（３２）の３選手に来季の契約を結ばないことを通知したと発表。また、京本眞投手（２１）、喜多隆介捕手（２７）、鈴木大和外野手（２６）を自由契約にすることも併せて発表した。プロ１４年目を迎えた今村は貴重な左腕として２０２２年には５５試合に登板。今季はイースタン・リーグで救援として４１試合に登板し防御率１・９１と好成績を残してい