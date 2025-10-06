不二越 [東証Ｐ] が10月6日後場(15:00)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の51.4億円に急拡大し、通期計画の66億円に対する進捗率は77.9％に達し、5年平均の67.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.3％減の14.5億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月