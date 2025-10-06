※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自慢話を連発し、授業を私物化する非常勤講師・岡田に、教師も生徒も早くも困惑。気に入らない生徒を名指しで叱責し、居残りを命じられた生徒の手には爪跡まで残ってしまう。一方で、親しみやすく優しい実習生・川合は「眼鏡を外すと可愛い」と評判になり、イケメン三村までが夢中に。対抗心を燃やした岡田は