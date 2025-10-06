自民党総裁選は、高市早苗氏（64）の勝利という結果になったが、ネット界のご意見番のひろゆき（48）が27日、自民党総裁選の5候補と討論会を行い、YouTubeで生配信し話題になった。【写真】キングメーカー狙う麻生太郎氏が大慌て…“仁義なき福岡抗争”も絡み必死の「林芳正潰し」画策英語でひろゆきが各人に質問すると、コロンビア大卒業の小泉進次郎（44）は日本語で回答。高市早苗は「Japan is back」とトンチンカンな英語