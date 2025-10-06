「アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜」（NHK総合=9月15日放送）にブラックマヨネーズが出演。見応えある内容で第2クールの有終の美を飾った。価値観の違いを受け入れ ブラマヨの２人は人間性の乗った漫才を生み出す同番組は、撮影者が一番大切な人（=アイカタ）の【イイところ】を撮るため夫婦、親子、きょうだい、親友、仕事仲間などに密着するドキュメンタリー。通常回は3組まとめて放送されるが、最終