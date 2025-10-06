◆みやざきフェニックス・リーグ（６日・ひなたひむかスタジアム）８月７日に左手親指付け根のじん帯修復手術を受けたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が７月３１日以来６７日ぶりに試合復帰した。「２番・二塁」でスタメン出場。４打席に立ち、空振り三振、左飛、遊ゴロ、四球だった。６回からは一塁のポジションにも入り９回の守備で交代。復帰が見込まれる１１日からのＣＳ第１ステージ巨人戦（横浜）に向けて調整した。