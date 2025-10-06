６日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、４日に公然わいせつの疑いで逮捕された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太容疑者が６日、警視庁三田警察署から釈放されたニュースを報じた。この日、草間容疑者は午前９時３０分頃に留置されていた三田署から東京地裁へと送致された。その後、午後１時１０分に草間容疑者を乗せたと思われるシルバーのワンボックスカーが再び三田署へ