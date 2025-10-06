陸上女子やり投げで昨年のパリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が６日、都内で行われた、ほっともっとの新商品発表会見に登壇。北口の好きな、チキン南蛮、白身フライ、しょうが焼きなどを詰め込んだ「〜北口選手の好きなおかずがぎっしり〜チキン南蛮スペシャルスポーツ弁当」を頬張り、「お弁当として成立するのかなって思うくらい、メインを張るようなおかずばっかりを言っていたんですけど、本当にこれ、お弁当にできるん