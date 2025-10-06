三菱電機が大幅続伸している。この日、高輝度・高精細でリアルな映像を空中に表示する空中ディスプレー「ＣｉｅｌＶｉｓｉｏｎ（シエルビジョン）」を開発したと発表しており、好材料視されている。 自由曲面ミラー１枚のみで、クリアな映像を空中に表示することを可能にした独自の空中プロジェクション光学技術に、空中映像の歪曲を補正するデジタル映像処理技術を組み合わせることで開発した。空中映像重畳機