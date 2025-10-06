県は6日午後、「クマ出没特別警報」を発表しました。県内で特別警報が発表されるのは、2023年10月以来です。「クマ出没特別警報」は、これまでより一段高い最高レベルの“注意喚起”となります。発表されるのは2年ぶりで、前回は翌年1月末まで特別警報が継続されました。県内ではことし5月に南魚沼市で工事現場の下見に行った男性がクマに襲われ顔と脇を負傷。以来、これまでに県内で10件の人身被害が確認されています。4月から9月