ニコンが上げ幅を拡大している。６日、「レイバン」や「オークリー」などのブランドを展開する仏光学大手エシロールルックスオティカが、ニコンの株式を買い増していたことが明らかとなり、思惑視した買いを誘ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、エシロールルックスオティカの保有割合は９．４７％から１０．５９％に上昇した。報告義務発生日は１日。保有目的は「長期純投資」としている