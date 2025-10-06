午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４９７、値下がり銘柄数は９８、変わらずは１８銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に機械、電気機器、不動産、精密機器、輸送用機器、建設など。 出所：MINKABU PRESS