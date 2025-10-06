Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新。ニューアルバム『音故知新』に収録されている楽曲「TRUE LOVE」のMV撮影時のオフショットを公開した。 【画像】阿部亮平「TRUE LOVE」MVオフショット／Snow Man『音故知新』ジャケット写真／阿部亮平 新アーティストフォト／【動画】Snow Man「TRUE LOVE」MV ■阿部亮平の雨粒をまとった“幻想的グリーンスタイル”「TRUE LOVE」MVオフショット公開 阿部は深いグ