6日15時現在の日経平均株価は前週末比2244.04円（4.90％）高の4万8013.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1497、値下がりは98、変わらずは18と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは8銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を1銘柄で592.60円押し上げている。次いで東エレク が228.29円、ファスト