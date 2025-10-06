2025年10月4日、韓国メディア・オーマイニュースは、自民党総裁選の決選投票で高市早苗元経済安保担当相が185票を獲得し、小泉進次郎農林水産相を破って新総裁に選出、日本初の女性首相が誕生する見込みであると報じた。記事は、「高市氏はこれまで強硬な保守姿勢を示してきた。22年の講演で靖国神社参拝の中止について『途中で参拝をやめると、相手がつけ上がる』と発言して物議を醸したこともあり、就任後、日韓関係が冷え込む恐